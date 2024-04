Savona, atto vandalico al bar La Cigale: rotte le vetrate (FOTO E VIDEO)

Un atto vandalico in piena regola che sarebbe stato compiuto questa notte tra le 4 e le 5.

I titolari che hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetrate e che hanno dovuto chiudere l'attività per tutta la giornata, hanno fornalizzato la denuncia ai carabinieri.

I vandali, pare fossero in tre, infatti avrebbero rotto i vetri anti sfondamento con alcune piastrelle del marciapiede.

"I ladri erano entrati quest'estate passando da una finestra e avevano rubato circa 40 euro. Non avevano fatto grossi danni però questa volta sono ingenti - dice il titolare - Quando stamattina sono arrivato alle 7 non ho realizzato subito poi entrando ho visto i vetri dappertutto per terra e sul bancone".