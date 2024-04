Soccorsi mobilitati intorno alle 19.45 a Cairo Montenotte, in viale Vittorio Veneto, dove il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la rotonda all'incrocio con corso XXV Aprile e via Adolfo Sanguinetti.

L'incidente, secondo quanto riferito, non ha avuto gravi conseguenze. La persona coinvolta nell'impatto è stata presa in carico dai sanitari per le cure del caso ma senza dover ricorrere alle cure ospedaliere.