Pietra, sabato 20 aprile la presentazione del manoscritto seicentesco “Sacro, e Vago Giardinello”

“Al 'Quartiero della Pietra', comprendente, oltre all’attuale Pietra Ligure, anche Loano, Toirano, Boissano, Verzi, Balestrino, Carpe, Ranzi, Tovo, Giustenice, Magliolo, Bardino, Borgio, Veretio e Gorra, sono dedicate 116 pagine in cui vengono descritti minuziosamente anche i 6 conventi compresi nei confini di questo ampio territorio - commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e la presidente del Consiglio Comunale Michela Vignone - Se oggi quest’opera è fruibile a tutti lo si deve all’impegno e al lungo lavoro di studiosi, archivisti e revisori coordinati dall’Archivio storico della Diocesi di Albenga-Imperia che ringraziamo per aver messo a disposizione di tutti questa opera importante anche per conoscere la storia di Pietra Ligure, del suo territorio e della sua comunità oltre, ovviamente, delle sue chiese e delle preziose opere d’arte in esse contenute, cui come Amministrazione Comunale abbiamo contribuito più che volentieri”.