Sinistra Italiana, Valtero Sparso si dimette da segretario provinciale: "Per dedicarmi in modo completo alle elezioni di Quiliano"

Valtero Sparso si dimette da segretario provinciale di Sinistra Italiana: "Tale decisione deriva unicamente ed esclusivamente dalla necessità di dedicarmi in modo completo e libero dagli impegni alla prossima tornata elettorale amministrativa, chiaramente nel territorio in cui mi sono già impegnato in passato, nel comune di Quiliano.

"Lascio il mio incarico di segretario nelle ottime mani della segreteria provinciale di Sinistra Italiana e del coordinatore organizzativo della stessa segreteria, Luigi Lanza, che ha già dato prova di capacità organizzative e politiche. Tale organo saprà prendere immediatamente le decisioni operative per la vita del nostro partito.

"Resto nel partito convintamente, ma senza più l'onere e l’onore dell’incarico apicale che richiede tempi ampi e idonei, senza i condizionamenti di una campagna elettorale specifica e particolarmente impegnativa. Sinistra Italiana Savona è cresciuta molto negli ultimi anni e, oltre ai lusinghieri risultati elettorali ottenuti, sempre superiori in modo significativo ai valori nazionali, può contare su una importante leva di capaci amministratori locali, a partire dall'assessore Gabriella Branca del comune di Savona.

"Sono certo che l’azione politica proseguirà positivamente nei prossimi mesi, rivolta soprattutto alle elezioni europee, utilizzando al meglio l’attuale alleanza Verdi Sinistra, che tanto sta producendo in merito ai contenuti politici e alle sinergie tra i diversi compagni che la compongono. Ringrazio tutti i compagni di Sinistra Italiana che mi hanno sempre supportato e confermo che il mio impegno continuerà sempre, anche se in altri ruoli".