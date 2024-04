A Savona la presentazione del libro "Scontro per Fiume" di Pier Paolo Cervone

Tra i tanti citiamo. Per l'editore Marco Sabatelli di Savona <Enrico Caviglia il condottiero> (1988), <Comandavo la Calatafimi> (1990). Per l'editore Mursia di Milano <Enrico Caviglia l'anti Badoglio (1992), <Vittorio Veneto l'ultima battaglia> (1994), <I dittatori, i generali e il piccolo re, diario di Enrico Caviglia> (2009), <La Grande guerra sul fronte occidentale> (2010), <I Signori della Grande Guerra> (2014), <L’Italia in guerra> (2015). È coautore de <Il Ponente savonese dalle Alpi al mare>, a cura di Silvio Riolfo Marengo, Vinepierre edizioni 2006 e di <Savona in guerra> (ISREC, Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea, 2013). Sempre nel 2013 ha curato il libro <Nassiriya, racconto di un carabiniere, marito e padre>, scrivendo anche la prefazione. Cervone ha ottenuto due premi: Libro ligure dell'anno alla rassegna di Peagna di Ceriale nel 2009 con <I dittatori, i generali e il piccolo re, diario di Enrico Caviglia> e il <Mario Soldati per la divulgazione della storia consegnato a Torino nel 2010 dal Centro Pannunzio per <La Grande guerra sul fronte occidentale>. Nel 2013, per le edizioni Centofiori, confeziona la biografia di Augusto Migliorini, comandante di sommergibili nel corso della seconda guerra mondiale e sindaco di Finale Ligure dal 1946 al 1975, nonché a lungo presidente dell’Ente autonomo porto di Savona e della Società di navigazione Italia.