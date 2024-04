Cairo, raccolta firme in piazza Abba contro l'abbattimento dei due cedri

"Abbattimento alberi in piazza Abba? No, grazie!". Sabato 20 aprile, dalle ore 9:30, il comitato cittadino sostenuto dal circolo locale del Partito democratico e dai gruppi di opposizione "+Cairo" e "Cairo in Comune", si mobiliterà per raccogliere firme contro il piano dell'amministrazione Lambertini di rimuovere i due cedri che adornano la piazza.

"Gli alberi ad oggi non risultano né ammalorati, né pericolanti", fanno sapere dal comitato. "La scelta operata dal sindaco e dalla sua giunta risulterebbe quindi dettata da questioni di carattere puramente estetico, e quindi modificabile con una variante al progetto, che tuteli i due cedri posizionati sulla piazza, e che a seguito dei lavori di riqualificazione, anzi li valorizzi".

I lavori di riqualificazione di piazza Abba, attualmente in corso, prevedono l'abbattimento dei due alberi e la sostituzione con nuove essenze per fare spazio a un passaggio pedonale.