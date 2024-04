Finale 2024, ufficiali i componenti della Lista Guzzi: "Con questa squadra siamo certi di volare alto" (FOTO e VIDEO)

"Siamo una lista civica, abbiamo unito attorno ad un tavolo tutti coloro che condividevano il nostro progetto amministrativo a medio/lungo termine. Non ci interessano i colori e le bandiere, lavoriamo per il nostro paese. Vogliamo alzare l’asticella".

Con queste parole da parte del candidato, e dopo settimane di attesa, sono caduti i veli dai componenti della lista che sosterrà la candidatura di Andrea Guzzi a sindaco di Finale Ligure per il quinquennio '24/'29.

In una sala Boncardo gremita è stata principalmente presentata la lista dei 17 membri. Tre saranno le riconferme dall'attuale squadra di governo, ossia gli assessori uscenti Clara Bricchetto, Massimo Rescigno e Marilena Rosa. Per il resto solo volti nuovi rispetto all'ultima legislazione guidata da Ugo Frascherelli per una squadra che lo stesso candidato ha definito "un’evoluzione del precedente governo".

Dei volti nuovi rispetto a questo gruppo nel quale Guzzi ha maturato una decennale esperienza come assessore e vicesindaco, vi saranno il già assessore Mario Coletti e l'ex consigliere comunale e provinciale Francesco Montanaro, ma anche gli ex membri di minoranza Camilla Fasciolo e Marinella Geremia "che hanno aderito al 'sogno' finalese condividendone appieno i progetti e offrendo il loro contributo".

Saranno della squadra poi l'ex presidente degli albergatori Marco Marchese, la commerciante Barbara Comaschi, il neurochirurgo e docente universitario Pietro Fiaschi, l'imprenditrice del settore turistico e agricolo Caterina Mamberto detta Katrin, l'impiegato Nicola Marcante, la funzionaria bancaria Ornella Pesce, l'imprenditore agricolo Matteo Ruffino, il direttore di ufficio postale Giovanni Sardo e il commerciante Marco Sisti.

"Candidati di professioni diverse, dipendenti e liberi professionisti, tutti accomunati da una passione per la propria città mostrata dall’impegno dedicato nel mondo dell’associazionismo, della politica locale, del volontariato o nella propria professione - afferma il candidato sindaco - Con questa squadra siamo certi di volare alto".

Oltre alla presentazione dei nomi che comporranno la squadra, si è partiti dal programma e in particolare con l'analisi di ciò che Finale in questi anni è diventata per il mondo turistico, i numeri degli afflussi e come si sono evoluti in questi anni, gli obbiettivi e i progetti per un suo sviluppo.

"Finale in questo decennio è esplosa come fenomeno turistico raggiungendo numeri impressionanti, ora il nostro futuro sarà il mantenimento dei risultati consolidati, il miglioramento nella gestione del fenomeno outdoor e la diversificazione dell’offerta turistica per garantire un successo duraturo - spiega il candidato Guzzi - Sinergia pubblico/privato, infrastrutture e servizi efficienti. Cultura ed eventi di livello, il nostro è un programma ambizioso, è un nostro sogno, ma sappiamo di poterlo realizzare".

Parlando di cultura inevitabile il richiamo ai progetti sul teatro Aycardi e sul Sivori, rimarcando l'importanza del Mudif mettendo in rete il patrimonio rinascimentale del Finale e con la valorizzazione del promontorio di Punta Crena.

Immancabile il tema delle infrastrutture con il progetto della riqualificazione di via Dante e via Brunenghi tra Marina e Pia, il ponte tra la Sp490 e via Arnaldi, il fronte mare di Varigotti e la realizzazione della galleria tra il Malpasso e Capo Noli e il progetto della cittadella dello sport.

Sulle politiche sociali si è parlato di edilizia convenzionata per le giovani copie e la creazione di alloggi per anziani con relativi servizi, quali anche quello dell'asilo Alzheimer. Ma anche spazio ai giovani, con investimenti per offrire loro opportunità affinché non lascino il paese.

In conclusione spazio ai due distretti di trasformazione, ossia le ex aree Piaggio e Ghigliazza: "Ora entrambe hanno un nuovo proprietario coi quali la futura Amministrazione dovrà aprire un dialogo continuo e costante, e il Comune dovrà avere un ruolo centrale e determinante seguendo le direttive approvate all'unanimità dal Consiglio Comunale".