A10, auto in fiamme tra Varazze e Celle: vigili del fuoco sul posto

Nel primo pomeriggio, i vigili del fuoco sono stati mobilitati lungo l'autostrada A10 in seguito all'allarme di un'auto in fiamme nel tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure, in direzione del Confine di Stato. La rapida risposta dei soccorritori ha permesso di mettere in sicurezza il mezzo, ma la situazione ha causato disagi alla viabilità.

Parallelamente, nello stesso tratto autostradale, si è verificato un tamponamento tra veicoli, fortunatamente senza feriti. Autostrade per l'Italia ha segnalato code fino a un chilometro, complicando ulteriormente la situazione per gli automobilisti in transito.