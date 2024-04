Albenga, Podio: "Viale Pontelungo biglietto da visita indecoroso"

"Siamo alle porte dei ponti del 25 Aprile e del 1° Maggio e viale Pontelungo, il biglietto da visita della città di Albenga, si presenta in condizioni indecorose. In una delle zone più importanti, anche dal punto di vista storico, artistico e architettonico, questa amministrazione offre ai residenti e ai turisti che entrano in città un’immagine di degrado e assoluta trascuratezza". Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio.

"Qui si trovano il nostro bellissimo Santuario, l’importantissimo ponte romano, uno dei monumenti più conosciuti di Albenga, la basilica di San Vittore e sullo sfondo il nostro meraviglioso centro storico. Nonostante questo enorme potenziale, che dovrebbe far brillare il viale Pontelungo come uno dei gioielli di Albenga, la situazione è di assoluto abbandono".

"Dalle aiuole trascurate agli alberi maltenuti, il viale offre ai turisti la peggior vetrina possibile. All’inizio, per i primi 30-40 metri, non sembra nemmeno un viale, ma una strada, dove si trova solo un albero e una serie di aiuole abbandonate. Dobbiamo provare a metterci nei panni di quel turista, che magari vuole scoprire qualcosa di nuovo e deve decidere dove programmare le proprie ferie durante i prossimi ponti o quest’estate. Albenga è affascinante e ricca di scorci mozzafiato, ma se questo è quello che l'amministrazione uscente intende proporre ai visitatori, è nostro dovere far sapere agli albenganesi che non accettiamo questa situazione", prosegue Podio.

"La mia amministrazione propone un approccio diverso alla promozione del territorio, e il primo impatto che il turista ha con Albenga, appena entra, è fondamentale. Viale Pontelungo è la cartolina più importante, anche perché riflette immediatamente lo stato di cura e manutenzione della città. Se questa è l'immagine che Albenga offre oggi, temo che molti turisti sceglieranno altre destinazioni quest'estate".

"L’apertura del nostro point elettorale in viale Pontelungo non è solo un atto simbolico, ma segna l'inizio di una rinascita, che inizia con piccoli gesti, come la semplice presenza dell’amministrazione e la manutenzione del verde pubblico. Noi non abbiamo dubbi: proprio come tante altre zone e frazioni di Albenga, anche viale Pontelungo merita di più", conclude Podio.