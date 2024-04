Da Cairo a Pontedera per partecipare al Vespa World Days (FOTO)

Lo scorso weekend, Pontedera è stata la capitale indiscussa del made in Italy, ospitando l'atteso Vespa World Days, un evento annuale che ha riunito oltre 15mila appassionati.

Tra le schiere di scooteristi innamorati, il Vespa Club Cairo Montenotte ha brillato con il suo entusiasmo contagioso, rappresentato da nove fieri membri: il presidente Federico Fasolato, il vicepresidente Federico Peretti, il segretario Silvano Timossi, il grafico Roberto Garolla, i consiglieri Tiziano Conti e Domenico Lobifaro, insieme a Flavio De Palo, Riccardo Maretto e Danilo Bagnasco.

Gli appassionati provenienti da ogni angolo del pianeta hanno attraversato migliaia di chilometri, da città e villaggi remoti fino ai centri urbani più cosmopoliti, per celebrare insieme un'icona mondiale come la Vespa. Tra modelli vintage e versioni più moderne, l'amore per questo veicolo è stato palpabile, un legame che trascende generazioni e confini geografici.