Finale, cambio al vertice della Compagnia di San Pietro: lascia il presidente Coletti, subentra Andreana Vannucci

Le prossime elezioni comunali incidono ancora una volta sui vertici di una delle numerose associazioni presenti a Finale Ligure.

Dopo il cambio al vertice dell'associazione Celesia, anche la Compagnia di San Pietro, molto attiva nel rione di Marina con eventi come il Cimento della Befana o le celebrazioni per la festa dell'omonimo santo, cambia guida a causa delle dimissioni del presidente Mario Coletti, candidato con la lista Guzzi Sindaco.

"Mi è parsa una decisione dettata da ragioni di opportunità e serietà, pur non sussistendo ad oggi motivi di incompatibilità - afferma Coletti - Rimarrò nel consiglio della nostra associazione con la carica di consigliere fino alla scadenza del mandato, continuando a dare il mio aiuto".

"Desidero ringraziare tutti per l'aiuto sempre garantito ma soprattutto ringrazio tutto il Consiglio per aver condiviso con me 'gioie e dolori'. A presto" il commiato di Coletti che sarà sostituito da Andreana Vannucci fino alla scadenza di questo attuale mandato, così come deliberato all'unanimità dal consiglio nella serata di ieri (22 aprile, ndr), che sarà la prima presidente donna dell'associazione.

La carica di segretario è stata conferita, e accettata, alla consigliera Nadia Saccone.