L’oncologo Alberto Mantovani ad Albenga ha incontrato gli studenti del Liceo G. Bruno

Alberto Mantovani, famoso oncologo, immunologo e divulgatore scientifico, questa mattina (23 aprile) ha incontrato alunni e alunne del Liceo Giordano Bruno di Albenga presso il Teatro Ambra. All’evento, organizzato da Lions Host Albenga e dal Liceo Bruno, era presente anche il sindaco Riccardo Tomatis.

“In un mondo in cui la comunicazione è spesso poco regolamentata, è importante la figura del professor Mantovani, che parla vantando anni di studi portati avanti. Nel corso della mattinata ci saranno molti spunti di riflessione, non solo dal punto di vista scientifico, ma anche umano – ha detto il sindaco dal palco dell’Ambra, rivolgendosi a ragazzi e ragazze -. Il professor Mantovani è un oncologo che ha dato un grande contributo per la scoperta di una terapia contro il cancro. Grazie a persone come lui, poco per volta, si potrà arrivare alla soluzione del problema”.

“Ciò che mi accomuna al professor Mantovani è l’amore e la fiducia che abbiamo nei confronti dei giovani – ha aggiunto -. Cercate di porvi degli obiettivi ambiziosi e di sognare, ma non dovete commettere l’errore di pensare che gli obiettivi si raggiungano dall’oggi al domani. Più gli obiettivi sono ambiziosi, più si raggiungono a piccoli passi. Come dice il professore ‘come quando si cammina in montagna, poco per volta, lentamente, mai perdendo di vista la meta, ma ponendosi delle tappe intermedie’. Aggiungo che anche la squadra è importante, perché ‘da soli si cammina più veloci, ma in gruppo si fa squadra e si fa più strada”.

Il professor Mantovani ha parlato ai ragazzi dell’importanza della scienza e dei vaccini, esponendo anche i suoi studi e le prospettive future per la prevenzione e la cura dei tumori.

Studenti e studentesse hanno infine avuto l’opportunità di porgere a Mantovani domande sia su aspetti personali, come ad esempio come entrare nel mondo della ricerca o perché lui stesso ha scelto quel percorso, sia di ordine scientifico e tecnico sulle patologie.