Albenga, apertura iscrizioni campo solare

Il comune di Albenga informa che sono aperte le iscrizioni al campo solare. Il servizio verrà effettuato per i bambini dai 4 ai 13 anni in due turni: 1° turno dal 1 al 31 luglio; 2° turno dal 1 al 30 agosto, per un numero massimo di 50 bambini per turno.

Per i residenti nelle Frazioni e/o nelle regioni funzionerà il servizio trasporto predisposto con i pulmini in dotazione al comune, secondo gli orari che verranno comunicati. In via residuale, il servizio potrà essere effettuato per i residenti in centro città.

Il servizio si svolgerà dalle ore 8,15 alle ore 16,00. La giornata sarà organizzata in attività a carattere ludico-ricreativo-balneari, improntate sulla creatività, lo sport e l’esplorazione dell’ambiente. I bambini/ragazzi verranno suddivisi in gruppi di fasce di età omogenee; questi ultimi verranno accolti in aree all’aperto, primariamente dotate di servizi igienici. In caso di cattivo tempo, le attività saranno svolte al chiuso, preferibilmente all’interno delle palestre e delle strutture scolastiche.

Criteri di priorità: minori residenti in Albenga; minori affidati al Comune con provvedimento del Tribunale per i Minorenni ovvero i cui nuclei familiari siano in carico ai Servizi Sociali dell’Ente per problematiche di varie tipologie, trattandosi di bambini individuati come bisognosi di un inserimento nei gruppi socializzanti atti a prevenire situazioni di disagio e di emarginazione; i minori residenti in altri comuni possono essere ammessi solo in caso di esubero di posti ed evase tutte le domande dei minori residenti nel comune di Albenga. In caso di istanze di partecipazione per periodi inferiori al mese, verrà data priorità ai richiedenti l’intero mese di fruizione del servizio.

La frequenza al Campo Solare è subordinata inderogabilmente al pagamento della retta entro le date stabilite e la sua corresponsione è dovuta indipendentemente dalle giornate di presenza dell’utente.

Criteri di ammissione di minori in situazione di handicap - Sono ammessi alla frequenza del “Campo solare” minori portatori di handicap lievi per i quali non siano necessari strutture ed attrezzature speciali in base a quanto dichiarato dal competente servizio Asl nella certificazione che dovrà essere prodotta dai genitori.

Modalità di iscrizione - I moduli potranno essere scaricati dal Sito del Comune di Albenga (https://www.comune.albenga.sv.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=15166 )sulla pagina dei Servizi Sociali o ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali sito in viale Martiri della Libertà n. 1 – piano secondo, atrio antistante all’ascensore, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00, e dovranno essere riconsegnati (entro e non oltre il giorno 22 maggio 2024):

A) a mezzo PEC (protocollo @pec.comune.albenga.sv.it). (L’indirizzo PEC dell’Ente riceve anche da indirizzi non PEC. L’oggetto deve contenere la dicitura “Domanda di ammissione al Campo solare 2024”. L’indirizzo email del mittente deve appartenere all’intestatario della domanda).

B) All’Ufficio Protocollo del comune – Piazza San Michele n. 17 – Piano Terra – nei seguenti orari: - dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30; - il martedì ed il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Qualora le iscrizioni superino i posti disponibili verrà redatta apposita graduatoria. L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per ogni ulteriore informazione: Tel. 0182-5685232.