Ceriale, via libera al rendiconto finanziario 2023: "Ente comunale in buona salute"

“Il nostro Comune, come da rendiconto, ha una buona autonomia e aspetto fondamentale in regola con i pagamenti” ha affermato l’assessore al Bilancio Barbara De Stefano.

Al 31/12/2023 il fondo cassa ammonta a 10.590.741 di euro. Il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, ovvero le spese per investimenti, risulta di 6.659.535 euro. L’avanzo di amministrazione disponibile è di 3.475.174 euro.

“L’avanzo di amministrazione, come prevede il TUEL, potrà essere stanziato con apposite variazioni di bilancio esclusivamente per spese di investimento, copertura debiti fuori bilancio, finanziamento di spese correnti a carattere non permanente o ancora per estinzioni prestiti” ha ricordato nel corso della seduta consiliare l’assessore comunale cerialese.

In particolare si prevede l’utilizzo delle risorse per opere e altri interventi sul territorio comunale.