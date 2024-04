Finale 2024, Azione sostiene il candidato sindaco Angelo Berlangieri

Azione a Finale Ligure sostiene convintamente il candidato Angelo Berlangieri per la carica di sindaco: "Ha dimostrato un impegno eccezionale come leader dell'Unione Industriale, focalizzandosi sulla risoluzione delle vertenze industriali nel nostro territorio.

"La lista si 'Berlangieri Sindaco' si distingue per una visione improntata al civismo, con l'obiettivo di ricondurre Finale Ligure al suo ruolo di primo piano nello scenario provinciale".

"Berlangieri si è impegnato a superare preconcetti e insicurezze per favorire un'integrazione più profonda nella nostra comunità. La sua proposta politica si concentra su politiche inclusive, che offrano a tutti gli strumenti necessari per esprimersi e contribuire al tessuto sociale di Finale Ligure".

Azione a Finale Ligure "vede nel programma elettorale un'opportunità per promuovere un'economia sana e una società più equa. Siamo fiduciosi che la sua leadership e il suo impegno civico saranno cruciali per portare avanti una politica che metta al centro il benessere di tutti i cittadini".

"Unendoci al sostegno ad Angelo Berlangieri e alla sua lista, ci impegniamo, attraverso i nostri iscritti e simpatizzanti, a lavorare insieme per un futuro migliore per Finale Ligure, una città che sia un punto di riferimento per tutta la provincia", concludono da Azione.