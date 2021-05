Ex Colonie Bergamasche a Celle, interpellanza in Regione: "Perchè non hanno chiesto approfondimenti sull'incremento del volume di ricostruzione?"

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un’interpellanza in Consiglio regionale, sottoscritta da Fabio Tosi (M5S), in cui ha chiesto alla giunta perché, benché abbia dichiarato che le opere di demolizione e ricostruzione all’interno dell’area delle ex Colonie Bergamasche, con l’incremento del 35% del volume esistente fuori terra più altro interrato non siano compatibili con il regime del PTCP, non ha chiesto approfondimenti al Comune di Celle Ligure, circa gli interventi avvenuti in questi mesi.