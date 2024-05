Funivie, alla guida della struttura commissariale di Piacenza si affianca il sub commissario Paolo Ripamonti

La bufera che ha travolto la Regione e l'Autorità portuale preoccupa il mondo economico ligure, compreso quello del savonese. Il timore di sindacati, e imprenditori del territorio, compresi quelli della portualità, è un blocco o comunque un rallentamento dell'attività amministrativa della Regione e dell'Autorità di sistema. Ma c'è anche preoccupazione per la struttura commissariale di Funivie, che ha a capo Paolo Piacenza indagato per abuso d'ufficio. Sub commissario è stato nominato Paolo Ripamonti, con l'ufficializzazione dell'incarico fatta pochi mesi fa ma passata in sordina. Se la situazione si complicasse per Piacenza l'ex senatore leghista potrebbe assumere l'incarico ad interim.

Nel 2019 l'ondata di maltempo che aveva investito la Provincia l'impianto si è bloccato con i suoi 90 lavoratori. Per loro era stata attivata la cassa integrazione e poi prorogata fino al 31 dicembre 2023. Il trasporto del carbone è stato trasferito su camion che ogni giorno percorrono la provinciale del Colle di Cadibona. Ora sono 45 i lavoratori rimasti (gli altri in pensione) che si occupano della manutenzione della linea o sono negli uffici. Nel 2021 l’assemblea dei soci dell’azienda aveva disposto la messa in liquidazione della società, con efficacia a far data dall’1 gennaio 2022, “in ragione della oggettiva impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale”. A seguito del decreto-legge infrastrutture dell'autunno 2022, la Direzione Generale Trasporto Pubblico Locale del MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) aveva comunicato a Funivie S.p.A. la revoca per decadenza della concessione della Funivia Savona – San Giuseppe di Cairo con riconsegna dell'impianto entro novembre 2023. Sempre quell'anno la gara per i lavori di sistemazione dell'impianto era andata deserta.

Con la revoca della concessione a Italiana Coke, Paolo Signorini, allora presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale era stato nominato commissario, carica poi passata a Paolo Piacenza quando Signorini è passato ad Iren.