Albenga, restyling della zona di accesso al nuovo pontile per la pesca: approvato il progetto esecutivo

È stato approvato dalla giunta comunale di Albenga il progetto esecutivo per la riqualificazione della zona di accesso al nuovo pontile per la pesca e per il molo della darsena.

Il progetto, curato dall’architetto Massimiliano Nucera, prevede l'utilizzo dello stesso tipo di pavimentazione presente nella nuova piazza al mare (piazza De Andrè), il posizionamento dell’arredo urbano e dell’illuminazione pubblica.

Il progetto è stato diviso, per ragioni organizzative di esecuzione, in due lotti funzionali. Il primo (185.600 euro) relativo alle infrastrutture edili, il secondo (196.552) relativo agli impianti e arreso urbano.

Gli interventi permetteranno la naturale continuazione della passeggiata mare verso il pontile e il modo rendendo gli spazi più funzionali, belli e fruibili.