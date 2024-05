Savona, un patto di collaborazione per realizzare un murales nel sottopasso che collega via Nizza e via Bove

L'opera di street art sarà realizzata nel sottopasso che collega via Nizza con via Bove e a realizzarla saranno giovani artisti locali.

"L’approvazione del Regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni e l’avvio dei primi patti di collaborazione – si legge nella delibera di giunta - ha consentito di riaprire alcuni parchi della nostra città, attivare collaborazioni per la gestione di luoghi meno vissuti, legando il processo rigenerativo non solo al recupero del manufatto ma soprattutto all’innesto di comunità attive e capaci, a partire dalle passioni di ciascuno, dalla cura del verde alla promozione di una zona, dalla semplice manutenzione di arredi come le panchine o targhe commemorative che segnano momenti storici della città alla creazione di murales, con una grande interazione e ricchezza di idee e progetti. Sono stati altresì attivati Patti di collaborazione per la pulizia del territorio cittadino, con l'obiettivo di incrementare il livello di vivibilità della città e diffondere un comune senso di decoro urbano".