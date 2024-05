Scuola infanzia San Fedele, Podio: “Erba e degrado, amministrazione assente. Così i bambini non possono giocare all’esterno”

“Dopo aver visitato le scuole di via degli Orti, è con grande dispiacere che noto lo stato di totale degrado delle aree esterne della scuola dell’infanzia nella frazione di San Fedele. Sono stato contattato da genitori preoccupati e indignati per le condizioni in cui si trovano questi spazi, dove l'erba alta impedisce ai bambini di godersi l'aria aperta, soprattutto ora che sono iniziate le belle giornate. L’amministrazione comunale è completamente assente e tutto ciò non è accettabile. Questo modo di gestire le scuole cittadine non è adeguato e non rispetta le necessità dei nostri bambini e delle loro famiglie. Mi è stata segnalata anche la presenza di gravi problemi di infiltrazioni all’interno delle aule. Un problema che sicuramente faremo verificare per capire come intervenire. Indubbiamente questa situazione avrà un impatto significativo sui lavori pubblici, ma come ho già sottolineato in precedenza, in questi casi la programmazione è essenziale. Anche se potrebbe essere necessario del tempo per risolvere completamente i problemi, è fondamentale iniziare a pianificare gli interventi. Resta assurdo il fatto che durante la bella stagione, quando i bambini potrebbero beneficiare degli spazi esterni, l'erba non venga tagliata. Questa mancanza di rispetto verso le scuole e chi se ne occupa è incomprensibile, anche perché nel caso di specie sarebbe sufficiente un’ora di sfalcio per risolvere tutto. Sono certo che, in prossimità delle elezioni, le scuole saranno improvvisamente curate solo per creare un'immagine positiva tra gli elettori, mentre dovrebbero essere mantenute dignitosamente in modo costante per garantire un ambiente adeguato ai nostri bambini”.

Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio.