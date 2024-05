Nessuna lista a Saliceto, il gruppo “Presente & Futuro – Insieme per crescere": "Il nostro è un arrivederci"

Riceviamo e pubblichiamo il pensiero del gruppo “Presente & Futuro – Insieme per crescere" che, in vista delle prossime elezioni comunali di Saliceto, non parteciperà alla tornata elettorale. Il Comune, per assenza di liste in corsa per essere elette alla guida del paese, verrà così commissariato.

Saliceto, insieme ai Comuni di Cairo Montenotte e Cengio, si è schierato contro il progetto del parco eolico “Monte Cerchio”

"Abbiamo atteso fino all’ultimo giorno disponibile ma, dopo una grande riflessione sull’indisponibilità generale a voler impegnarsi per il bene collettivo del comune di Saliceto, abbiamo deciso di non presentare alcuna lista per le imminenti elezioni amministrative.