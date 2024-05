Carcare: "La mano di Niccolò Paganini", lezione magistrale del dottor Oriano Perata

Giovedì 23 maggio alle ore 20:45, presso il Teatro Santa Rosa di Carcare, si terrà l’ultima lezione del 39° ciclo del Centro Culturale di Educazione Permanente S.G. Calasanzio di Carcare per l’anno 2023-2024.

Il relatore sarà il dottor Oriano Perata, con il tema “La mano di Niccolò Paganini”. Medico specialista in chirurgia generale e della mano presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, ha accettato il nostro invito a partecipare dopo la cancellazione del precedente programma del 37° ciclo (pandemia da Covid-19), nel quale avrebbe dovuto tenere una lezione insieme al compianto dottor Felice Rota. L’aspettativa per questo evento è perciò particolarmente sentita.

In apertura di serata, come da programma, sarà conferito il 14° riconoscimento di “Carcare Città Calasanziana” a Lino Genzano, che “attraverso i suoi scatti fotografici ha evidenziato i fatti di cronaca, cultura e costume più salienti dell’intera Val Bormida”. La targa in vetro e la pergamena del riconoscimento saranno consegnate dal sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, e dal presidente del Centro Culturale, Vincenzo Andreoni.