Laigueglia, anziani a "scuola dai carabinieri" per difendersi dai truffatori

"I consigli dell’Arma contro le truffe agli anziani". Sarà il comandante della locale stazione dei carabinieri, Davide Speranza, a fornire preziosi consigli per riconoscerle ed evitarle nell’incontro promosso per giovedì 23 maggio alle 17 al centro civico "Semur en Axois" – sala "E. Pavia" di Laigueglia, a cura del comune e della pro loco di Laigueglia.

L’iniziativa si terrà in un giorno non a caso. Domani, infatti, si celebra la “Giornata della Legalità”, con la commemorazione delle vittime di tutte le mafie e, in particolare, per ricordare gli attentati ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino del 1992.

All’incontro parteciperanno il sindaco Giorgio Manfredi e il consigliere comunale Alessandro Chirivì. "È compito delle istituzioni, a tutti i livelli, e anche a quello comunale – dice Chirivì, consigliere con delega alla Cultura e agli Affari legali – impegnarsi a diffondere una cultura della legalità e della libertà, e un sempre più profondo senso dello Stato, per contrastare le organizzazioni criminali. La lotta alle mafie è compito e dovere di tutti coloro che amano l'Italia e vogliono renderne migliore il futuro".