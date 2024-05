Gilardi: "Un nuovo rapporto tra cittadino e comune per una Vado più trasparente e inclusiva per tutti"

Fabio Gilardi, candidato Sindaco di "Vado Prima", ha presentato in un incontro con i cittadini alla APS Baia del Pirati di Portovado, la sua visione per il futuro del comune, sottolineando l'importanza di un rinnovato rapporto tra cittadini e amministrazione.

"Vogliamo creare un nuovo rapporto tra cittadino e comune, basato su una maggiore trasparenza, accessibilità e semplificazione delle procedure amministrative. Includeremo tecnologie digitali per rendere più semplici e accessibili gli uffici comunali, fornendo informazioni chiare e comprensibili sui procedimenti amministrativi e i servizi erogati", dichiara Fabio Gilardi.

Uno dei punti chiave del programma di "Vado Prima", è inoltre l’attenzione ai servizi sociali, con l'individuazione di una nuova sede che servirà da punto di riferimento per chi ha bisogno di aiuto e supporto.

"Attueremo la progettazione e la realizzazione di un nuovo centro culturale che possa essere la casa della terza età e dello sviluppo di attività sia culturali che aggregative per questa fascia di età. Completeremo la riorganizzazione degli spazi dedicati ai corsi dell'Università delle Tre Età – Uni Sabazia, ampliando l'offerta formativa disponibile per garantire un servizio sempre più completo", ha continuato Gilardi.

L'attenzione ai giovani è un altro pilastro del programma di Gilardi. "Puntiamo a unire le generazioni, con un’attenzione particolare ai giovani vadesi attraverso l'ampliamento di ludoteche e la creazione di spazi di coworking per start-up e attività freelance. Ci impegniamo a creare una nuova biblioteca moderna e promuoveremo l’attivazione di un servizio di assistenza per i minori e di politiche inclusive per facilitare l'accesso dei giovani nel campo culturale e sportivo”.