In Comune a Savona la presentazione del libro su Matteotti nel centenario dell'assassinio

Il sindaco di Savona, Marco Russo, il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici, partecipano giovedì 27 giugno alle ore 17.30 alla presentazione del libro “... Una lotta morale e mortale. Giacomo Matteotti a Varazze, amore e politica nelle lettere tra Giacomo e la moglie Velia” che avviene nella Sala Rossa del Comune di Savona insieme con gli autori Giuseppe Milazzo, Giuseppe Olcese e Carlo Ruggeri, protagonisti anche di una puntuale raccolta documentale di grande valore storico.

La Fondazione ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Umberto Scardaoni” in occasione del centenario dell’anniversario del barbaro assassinio del deputato, avvenuto il 24 giugno 1924, ha pubblicato il libro con il contributo e il patrocinio di Regione Liguria e il patrocinio dei Comuni di Savona e di Varazze.

Il testo, che ha la prefazione di Walter Veltroni, che si è occupate delle vicende che videro protagonista il deputato socialista, offre attraverso le lettere tra Matteotti e la moglie, non solo uno spaccato della permanenza in Varazze ma le vicende nazionali che caratterizzarono il periodo. Dopol'anteprima di giovedì 27 giugno il libro verrà presentato anche a Varazze, Fratta Polesine (paese natio di Matteotti) e via via nei comuni interessati.