La nave "Arctic Sunrise" di Greenpeace fa tappa a Savona: "Incontreremo i comitati per dire no al rigassificatore"

La nave "Arctic Sunrise" di Greenpeace farà tappa a Savona. Il prossimo martedì 2 luglio dalle 16.00 alle 18.00 farà tappa nel porto della città della Torretta al Molo Crociere e sarà l'occasione oltre che per visitare la nave anche per trattare il tema del rigassificatore e dire un secco no al progetto di Snam per il posizionamento della nave Golar Tundra a circa 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona.

"Incontreremo il 2 luglio i comitati che si stanno battendo contro i rigassificatori, in particolare per cessare definitivamente il procedimento che sposterebbe la Golar Tundra da Piombino a Vado Ligure. L’incontro servirà per fare il punto sui rischi e l’inutilità dei rigassificatori e per dare voce alle amministrazioni locali e ai cittadini" spiegano da Greenpeace.

"Durante il nostro viaggio di due settimane nel Mar Mediterraneo attraverseremo zone marine cruciali e ricche di biodiversità tra cui il Santuario dei cetacei e alcune montagne sottomarine. Qui condurremo ricerche scientifiche insieme al CNR e all’Università Politecnica delle Marche, faremo monitoraggi alla scoperta della biodiversità degli abissi, raccoglieremo campioni di DNA ambientale al fine di investigare la fauna marina, monitoreremo la presenza dei cetacei e studieremo gli impatti antropici sui fondali".

"Vogliamo sottolineare l’importanza delle Aree Marine Protette (AMP) come strumento fondamentale per tutelare la biodiversità del mar Mediterraneo e la necessità ratificare il Trattato sugli Oceani per raggiungere il 30% di mari e oceani protetti entro il 2030 - precisano - Durante la spedizione studieremo l’importanza di proteggere la biodiversità dei seamounts, luoghi unici con specie che vivono nelle profondità delle acque e strutture che ospitano grandi predatori, tra cui delfini. Vogliamo che questi luoghi siano tutelati da qualunque intervento antropico, comprese le estrazioni minerarie in acque profonde (Deep Sea Mining) per le quali chiediamo al nostro governo di supportare una moratoria internazionale che ne impedisca l’avvio".