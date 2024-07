Genoa, Zangrillo guarda in alto: "Società solida e ben amministrata. Puntiamo a tornare dove manchiamo da troppo"

Ha raccontato il momento del Grifone il presidente del Genoa Alberto Zangrillo, intervenuto a "Incontri d'Estate", la rassegna organizzata da Telenord a Palazzo Interiano Pallavicino.

Le vicende della proprietà e il mercato temi principali di un intervento riassumibile alla voce futuro del club più antico d'Italia, in un'estate dove a rincorrersi e intrecciarsi sono, per il mondo rossoblù, diverse vicende. Il tutto non senza un accenno alla "rappresentazione poco simpatica" dell'italico mondo pallonaro portata dalla Nazionale di Luciano Spalletti nell'ultimo Europeo di Germania, spaziando dalla situazione societaria al calciomercato.

Un Genoa che "deve essere padrone di se stesso con una rosa di valore che controlli" per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, in grado di vendere un pezzo pregiato come Martinez "perché può permetterselo" e non quindi per necessità estrema, puntando così "a consolidarsi dal punto di vista sportivo" nonostante siano molte le richieste per i suoi gioielli.

Esempio ne è Albert Gudmundsson. "Vedremo cosa succederà, piace all'Inter e a tanti club. Se gli arriverà l'offerta per andare a guadagnare di più, allora potrebbe salutare" ha detto il professore, sottolineando un concetto tanto inviso al popolo dei tifosi quanto purtroppo sempre più concreto nel calcio di oggi: "Dobbiamo pensare che i giocatori non sono innamorati della maglia visceralmente come noi tifosi".

Nel caso la società, ha garantito il presidente Zangrillo, dovrà essere brava a scegliere i sostituti dei partenti, giocatori sconosciuti ai più al loro arrivo. "Per questo vanno fatti i complimenti a Johannes Spors" ha sottolineato citando una delle prime figure introdotte da 777 Partners ai loro esordi nel calcio.

Zangrillo non è quindi sfuggito alle domande sul momento della proprietà, senza negare "difficoltà nel gruppo madre la cui entità però non conosciamo" che però non dovrebbero avere "alcun riflesso per il Genoa, perché è una società sana, con una governance di rispetto che ha ben operato e speriamo possa ben operare ancora" per "ritornare dove manca da tanto tempo".

Rassicurazioni che arrivano anche in quel concetto di "garante coi tifosi" assunto da Zangrillo e voluto dalla proprietà per interpretare il ruolo presidenziale. Ruolo che "manterrò con passione e orgoglio finché ci sarà quest'aria pulita e di dialogo".