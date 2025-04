Murialdo, rinnovato il Consiglio Direttivo: confermato presidente Fabrizio Poggio

Il giorno 7 aprile si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Croce Verde di Murialdo.

Nutrita l’affluenza dei Soci che hanno votato il nuovo Consiglio Direttivo e rinnovato l’incarico al Presidente Fabrizio Poggio.

La Pubblica Assistenza Croce Verde Murialdo – ANPAS è stata fondata nel 1974 e dall'inizio dell’attività con 1 ambulanza, grazie ai meriti dei militi passati e presenti,attualmente si registrano tre ambulanze di cui un mezzo 4x4, un Automedica attrezzata per trasporto organi e sangue e un mezzo attrezzato per trasporto disabili ed anziani.

"Contiamo la presenza 25 volontari attivi, un dipendente e due in servizio civile. Sono stati installati cinque defibrillatori per cinque frazioni ed a breve ne verranno posizionati altri due per le frazioni rimanenti. Sono disponibili per la popolazione della Valle tre concentratori d’ossigeno più altri presidi sanitari. Attualmente la nostra piccola realtà conta circa 1000 sarvizi annui ed esistono al momento concrete prospettive di sviluppo nel settore dell’assistenza e nuovi progetti in fase di studio. Un grazie immenso a tutti i Volontari che quotidianamente dedicano il loro tempo alla nostra Associazione" ha detto il presidente Poggio.

Consiglio Direttivo eletto

Presidente Fabrizio Poggio

Vice Presidente Perfumo Rita

Direttore dei Servizi Odella Valeria

Segretario Gelsomino Barbara

Direttore Sanitario Dott. Meinero Vito

Tibaldi Marco Consigliere

Ivaldo Ermanno Consigliere

Pinelli Vassallo Giuseppe Consigliere

Massari Antonio Consigliere

Riolfo Sandra Consigliere

Cravea Rino Consigliere

Revisori dei conti interni

Bussola Giorgio

Salvetto Maria

Roascio Stefania

Olivieri Eliana

Odella Graziano