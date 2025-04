Imbocca una strada non adeguata alle sue dimensioni, il rimorchio si ribalta: soccorsi a Cisano sul Neva

Intervento di Vigili del fuoco e forze dell'ordine nella mattinata odierna a Cisano sul Neva, per un'incidente avvenuto su di una strada con la quale si raggiunge la frazione di Cenesi.

A essere coinvolto è stato un camion il quale, una volta imboccata la strada non adeguata per essere percorsa da mezzi delle sue dimensioni, ha visto il suo rimorchio finire fuori strada ribaltandosi su di un fianco, probabilmente percorrendo la via in prossimità di una curva troppo stretta.

Per il recupero del mezzo pesante, con conducente straniero, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga. Sul posto anche i carabinieri per verificare l'accaduto.