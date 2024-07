Genoa, subito i campioni d'Italia alla prima: svelato il calendario Serie A Enilive '24/'25

Partirà nel weekend del 17/18 agosto, con un esordio che per il secondo anno consecutivo sarà tra le mura amiche del "Luigi Ferraris", contro i campioni d'Italia dell'Inter, la stagione 2024/'25 del Genoa nella prossima Serie A, da quest'anno targata Enilive, per chiudersi quindi il 25 maggio, in questo caso con la trasferta di Bologna.

Un avvio ancora probante per la ciurma di Gilardino: dopo i nerazzurri, nelle prime dieci giornate tutte le squadre che affrontano le coppe europee, dalla Roma al Bologna, passando per Atalanta, Juventus e Fiorentina oltre le non certo "affabili" Monza e Lazio. In mezzo un possibile derby di Coppa Italia, il 25 settembre.

Calendario che per la quarta stagione di fila sarà asimmetrico, scelta della Lega per gestire più agevolmente anticipi e posticipi soprattutto in vista delle coppe europee che decideranno le sorti della programmazione e verranno resi noti 29 e 30 agosto, senza sosta natalizia con turni il 22 (Genoa-Napoli) e 29 dicembre (Empoli-Genoa) e il 5 gennaio (Lecce-Genoa). Solo uno il turno infrasettimanale, il 30 ottobre, dove il Grifone ospiterà la Fiorentina.

Gli orari saranno suddivisi in nove "slot", per facilitare la trasmissione televisiva delle sfide, come lo scorso anno in esclusiva a Dazn e tre in co-esclusiva su Sky: si partirà dal venerdì alle 20.45, solo la domenica alle ore 15 ci saranno due partite in contemporanea e si chiuderà al lunedì sera alle 20.45 col "monday night".