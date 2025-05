Savona, l'11 maggio il XII raduno d'auto e moto "La rosa d'oro" al Santuario

"La rosa d'oro". Questo il titolo del XII raduno d'auto e moto d'epoca che si svolgerà al Santuario di Savona domenica 11 maggio.

L'evento scatterà alle 9.30 nel parcheggio di fronte al sagrato della basilica di N.S. di Misericordia e si concluderà alle 13.00.

Spazio ad una libera esposizione per mezzi immatricolati prima del 2005. Non prevista una iscrizione.

Il raduno è in ricordo della visita di Papa Benedetto XVI a Savona nel 2008, che omaggiò proprio con una rosa d'oro la Madonna di Misericordia. La tradizione della "rosa d'oro" risale al secolo XI, quando i Pontefici offrivano a re e principi una rosa d'oro. Fabbricata da orafi esperti e composta di oro di alta qualità, molto spesso la rosa sostengono gli storici veniva poi fusa dai sovrani per ricavarne denaro.

In Italia fu la regina Elena a ricevere la rosa nel 1937 nella basilica di san Pietro. L'ultima testa coronata che l'ha ricevuto è stata Charlotte, granduchessa di Lussemburgo, nel 1956. Nel frattempo, i Pontefici hanno cambiato il destinatario di questo gesto di onore e ossequio, omaggiando i santuari cattolici in diverse parti del mondo.Fu assegnata a Fatima da Paolo VI nel 1964, molti anni dopo gli eventi riconosciuti dalla chiesa come "miracoli". Giovanni Paolo II ha conferito la rosa d'oro ai santuari mariani di Lourdes, Czestochowa in Polonia, e a Loreto, in Italia

L'iniziativa è organizzata dal Vintage Motors Club Savona con il patrocinio della Città di Savona.