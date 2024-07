Alassio: alcune spiagge diventano Pet-Friendly per i cani di piccola taglia

Da oggi alcune spiagge di Alassio diventano pet-friendly, offrendo un'accoglienza speciale agli amici a quattro zampe. Grazie alla collaborazione tra l'assessorato alla Protezione Animali del Comune di Alassio guidato dal consigliere Mariacristina Boeri e i titolari degli stabilimenti balneari che hanno aderito all'iniziativa, i cani di piccola taglia potranno accedere ad alcuni degli stabilimenti del territorio, per godersi la spiaggia in compagnia dei loro proprietari.



Le aree dedicate sono dotate di tutti i servizi essenziali per garantire il benessere degli animali e la tranquillità dei loro padroni. Tra quelli offerti vi sono ciotole per l'acqua, doccette per cani, sacchetti per i bisogni e zone d'ombra. Tutti gli stabilimenti che hanno dato la propria adesione saranno dotati inoltre degli speciali kit forniti dall'azienda Monge nell'ambito della collaborazione con il Comune di Alassio.



Il consigliere Maria Cristina Boeri dichiara: "Siamo orgogliosi di annunciare questa nuova iniziativa che dimostra il nostro impegno per far sì che la nostra città sia sempre più pet-friendly. Offrire spazi dedicati ai cani sulle nostre spiagge è un passo importante per garantire una vacanza serena e piacevole a tutte le famiglie, compresi i loro amici animali".



“Nel Piano Unico Demaniale – dichiara l'assessore al Demanio del Comune di Alassio Rocco Invernizzi - abbiamo tenuto conto delle esigenze delle famiglie con animali d'affezione, inserendo l'importante possibilità di accogliere i cani di piccola taglia anche tra i servizi offerti dalla spiaggia libera attrezzata comunale n. 8”.