Salvano un turista ucraino in difficoltà in mare: ad Albissola tempestivi i cani eroi Mokha e Max

Una persona è in difficoltà a 15 metri dalla riva ma a salvarlo non è stato il classico intervento di un assistente bagnanti.

Gli eroi di giornata infatti sono i cani di salvataggio della Societa Italiana Cani di Salvataggio (SICS), il labrador Mokha e il golden retriever Max guidati rispettivamente da Ornella Parodi, Gino Pregliasco e Costantino Laurenzano che hanno effettuato il recupero nel mare di Albissola Marina di un turista ucraino che non riusciva più a tornare a riva.

Il recupero è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella spiaggia libera albissolese e dopo essere stato riportato sulla battigia l'uomo è stato soccorso dall'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Oro di Albissola Marina.

Fortunatamente le condizioni del soccorso sono risultate buone e non è stato trasportato in ospedale.

Per il terzo anno la Sics ha siglato un protocollo con il comune per effettuare il servizio sulla spiaggia con gli animali a 4 zampe che la scorsa estate avevano tratto in salvo un papà con due bambini.

"Sono particolarmente lieto di ricevere queste notizie perché spero proprio che la sensibilità su questo importante argomento sia recepita da altri comuni - spiega il consigliere comunale Roberto Bragantini - La sicurezza in mare non dovrebbe avere vincoli economici, logistici e politici. Grazie alla Sics, ai propri soccorritori ed ai magnifici cani".