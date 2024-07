Celle, una delegazione cinese in visita con "Cicerone", il maestro Mannuzza: "Accordi importanti per la ceramica, cultura e turismo" (FOTO)

Una delegazione cinese in visita in Comune e sul territorio di Celle Ligure e Savona con il maestro ceramista di Celle Ligure Marcello Mannuzza a fargli da "cicerone".

Lo stesso Mannuzza 5 anni fa aveva fatto tappa in Cina insieme ad altri colleghi per l'iniziativa "Una strada per la ceramica. Sulla via della ceramica dalla Cina all'Italia e ritorno".

La delegazione è stata accolta a Palazzo Ferri dal sindaco Marco Beltrame e dal vicesindaco e assessore Francesco Sorrentino.

"Dopo la mia residenza d’artista in Cina nel 2019, una delegazione cinese è venuta a trovarmi a Celle Ligure, un incontro molto importante con gli amministratori e una visita guidata alle 72 ceramiche del museo a cielo aperto sul nostro territorio - dice Mannuzza - 2 giorni intensi ad ammirare le nostre ceramiche e quelle del MUSA di Savona".

"Accordi importanti per la ceramica,cultura e turismo, Siamo stati invitati ad andare il prossimo anno a Xi’An. Grandi progetti per me ad insegnare ceramica e per gli amministratori" continua il ceramista cellese.