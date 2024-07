Finale, l'Amministrazione Berlangieri cerca un consigliere nella Fondazione Baracco: ecco l'avviso

E' stato pubblicato nelle scorse ore e sarà valido per i prossimi venti giorni, quando scadranno i termini, l'avviso lanciato dall'Amministrazione Berlangieri per presentare le candidature alla carica di consigliere della Fondazione Famiglia Baracco Onlus.

L'ente, nato nel 2018 dalla volontà del noto anestesista Emilio Baracco il quale ha lasciato una cospicua eredità a disposizione della cittadina e della sua comunità, prevede infatti, oltre alla presenza di un presidente e di un vice, di un consigliere nominato dal sindaco il quale resta in carica cinque anni. Proprio in corrispondenza del mandato del Consiglio Comunale, con la carica che sarà quindi valida per il periodo dall'anno 2024 a fine mandato dell'Amministrazione Beriangieri.

Si tratta di una carica a titolo gratuito, quindi senza alcun compenso, sul cui regolamento di nomina si è discusso già nella prima seduta del nuovo parlamentino cittadino. Per ricoprirla è richiesto di possedere alcuni semplici requisiti come, ad esempio, i medesimi necessari per l'eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, un'adeguata competenza per studi o esperienza come desumibile dal curriculum vitae (da allegare alla domanda), non avere alcun conflitto d'interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte, non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il sindaco, non avere incarichi o consulenze presso la fondazione stessa e non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità o di incompatibilità alla nomina previste dal D.Lgs. 8-4-2013, n. 39.

"Per le nomine sono valutate adeguatamente le diverse realtà sociali e giovanili, nonché economiche e culturali cittadine e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, privilegiando il rinnovo dei rappresentanti" si legge inoltre nell'avviso.