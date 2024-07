Al Comprensivo Mandela di Celle-Varazze libri in comodato d'uso dal prossimo anno scolastico

“Grazie a questa iniziativa i testi triennali, ovvero quelli che gli studenti utilizzeranno con continuità dal primo al terzo anno durante il piano di studi della scuola secondaria di primo grado, saranno forniti in comodato d’uso gratuito alle famiglie interessate - commenta l’Assessore alla Pubblica istruzione Mariangela Calcagno - Questa opportunità, che prende il via con gli alunni delle classi prime dell’anno scolastico 2024/2025, al fine di consentire continuità per il triennio, sarà replicata almeno per le classi prime dei due anni scolastici successivi a quello che inizierà il prossimo settembre e segue l’iniziativa già attuata, in via sperimentale, dall’Amministrazione in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, per l’anno scolastico 2021/2022”.