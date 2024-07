Lettura silenziosa o in condivisione, ad Andora debutta il "Book Party"

Leggere in silenzio seduti al tavolino oppure al microfono per condividere i passi più significativi del libro del cuore o del best seller del momento.

E’ la formula del Book Party che ha debuttato con successo in via Roma ad Andora, nell’ambito del Festival AG Noir: il pubblico è diventato protagonista di letture davanti alla scultura "Luce della mente" di Federica Marangoni.

Moltissimi a rotazione, dalle 17.30 alle 19.00, per il primo appuntamento si sono seduti ai tavoli messi a disposizione dal comune di Andora. Alcuni hanno letto silenziosamente, altri lo hanno fatto ad alta voce al microfono condividendo i testi più amati.

L'iniziativa si inserisce nel Festival AG Noir e più un generale nell'obiettivo dell’Amministrazione Demichelis di fare della piccola area intorno alla scultura dell’artista internazionale, che inneggia alla cultura come terreno di valori e rispetto umano, una sorta di speakers corner culturale dove organizzare piccole manifestazioni di lettura, per tutte le età, presentazioni di libri di autori locali che coinvolgano i passanti. Con il Book Party si replica, ogni giorno, fino al 13 luglio.

L'Amministrazione comunale ringrazia le attività commerciali che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento, fornendo anche sorprese rifrescanti ai lettori e gli esercizi di tutta Andora che hanno accolto il festival realizzato bellissime vetrine dedicate al Festival del Noir.