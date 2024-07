Celle, vandali nella palestra della scuola e danni nella galleria Crocetta. Il sindaco: "Non possiamo accettarlo" (FOTO)

Entrano nella palestra delle scuole elementari e svuotano due estintori imbrattandola totalmente.

A lanciare l'allarme è il sindaco di Celle Marco Beltrame che ha deciso di presentare una denuncia ai carabinieri.

"Non è la prima volta, succede sistematicamente nel periodo di Pasqua, dei ponti e in estate. E' una cosa che non possiamo accettare questi danneggiamenti, i costi infatti si vanno a rivalere sulla cittadinanza ed è un problema anche di decoro urbano" puntualizza il primo cittadino cellese.

Nella galleria Crocetta nel frattempo, come già avvenuto negli anni scorsi, la rottura di due vetri delle teche presenti. Inoltre è stato sdradicato anche un cancelletto.

"Ci attrezzeremo per trovare soluzioni. Stiamo cercando di capire, con ordinanze o modificando il regolamento di polizia urbana, come fornire strumenti alle forze dell’ordine per sanzionare (non mancano i danni anche nei giardini delle scuole. ndr). Il sindaco non ha problemi a presentare denuncia ai carabinieri, cosa che non è mai avvenuta negli ultimi anni" ha continuato Beltrame.