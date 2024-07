Si presenta la nuova Pro loco Celle Riviera del Beigua: "Nasce per fare coesione turistica e non opposizione"

"Non nasce per fare opposizione turistica ma per fare coesione turistica. Vi diamo la totale condivisione sui progetti e vi chiediamo che possa essere uno strumento importante".

A dirlo è il presidente della nuova Pro loco Celle Ligure Riviera del Beigua di Celle Ivan Drogo Inglese che si è presentata questa mattina nella sala consiliare del Comune alla presenza del sindaco Marco Beltrame e dell'assessore alla cultura e al turismo Francesco Sorrentino.

Drogo Inglese, residente nel comune cellese, ricopre alcuni incarichi nazionali tra cui quello di presidente dell’Ente nazionale del patrimonio e segretario dell’intergruppo parlamentare del patrimonio. Recentemente è stato lui a promuovere l’esposizione della Fiat 500 del Presidente Sandro Pertini al Consiglio Regionale della Liguria e sarà lui a coordinare la presentazione dell’indagine sul business del turismo alla Camera dei Deputati il prossimo 16 luglio.

Il team della Pro loco annovera Daniela “Didda” Falco Tortarolo proprietaria dell’hotel San Michele, l’unico 4 stelle di Celle Ligure, Viola Grimaldi della boutique Le Streghe, Gabriele Maio del bar Battigia, l’agente immobiliare Daniela Repetto, Renato “Tato” Vanali con un passato da direttore commerciale nel settore editoriale e Gianpaolo “Ciccio” Zambello titolare del ristorante La Lanterna.

Una squadra che nei prossimi quattro anni sarà impegnata a creare e gestire un programma di iniziative culturali e di intrattenimento per i cittadini, ospiti, turisti e visitatori.

"A Celle è mancato questo strumento per molti anni, le manifestazioni e gli eventi sono di difficile attuazione senza uno strumento di questo tipo - ha detto il sindaco - Ringrazio il presidente per essere andato avanti nonostante abbia avuto le porte chiuse dalla passata amministrazione, lo ringrazio anche per aver tenuto duro e per aver fatto i passi nella maniera corretta".

"Siamo felici di vedere sorgere uno di questi strumenti che possa aiutarci. Vorrei marcare non solo la valenza turistica ma anche il fatto che Celle è ricca di associazioni. Speriamo di lavorare tanto per il prossimo futuro. Insieme si costruisce" ha continuato il vicesindaco.

Non è mancata una "stoccata" del primo cittadino cellese alla neo costituita Pro loco dei Borghi del Beigua Aps con presidente l'ex candidata sindaco Silvia Simoncelli.

"La nostra amministrazione non vuole perdere tempo, non voglio vedere proclami sui social e sui giornali, non accettiamo giochetti, siamo noi gli interlocutori e c'è una formalità nel fare le cose. E nel caso della Pro loco di Celle c'è stato. Non andrà a sovrapporsi con altre associazioni del territorio, ma sarà un sostegno" ha proseguito Beltrame.