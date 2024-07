Albisola Superiore, non rispettano l'ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti, scattano le multe

Nel corso del pomeriggio di ieri a seguito del sinistro avvenuto presso la galleria Valloria, che è stata anche provvisoriamente chiusa per rimuovere lo sversamento di olio e carburante, si è determinato un importante incremento del traffico che ha interessato un lungo tratto della Statale Aurelia.

L'incidente ha avuto una pesante ricaduta anche sul territorio albisolese congestionando per qualche ora i due assi principali di Corso Ferrari e Corso Mazzini.

"Nell'ambito di una giornata già abbastanza complessa – afferma l'Assessore Calogero Sprio – gli Agenti della Polizia Locale del Comando di Albisola Superiore hanno dovuto fermare e sanzionare molti mezzi pesanti che non rispettavano l'Ordinanza del Sindaco Garbarini che stabilisce, fino al 14 settembre, il divieto di transito nelle giornate del venerdì e del sabato dalle 16.00 alle 22.00 ad eccezione dei mezzi autorizzati".

"Per dodici autoarticolati di massa superiore alle 7,5 tonnellate – prosegue l'Assessore Sprio - sono quindi scattati oltreché i controlli anche le sanzioni previste. Fra questi un numero significativo ha riguardato tir provenienti dall'estero".

"La collocazione della pattuglia in corrispondenza dell'uscita dal casello autostradale - conclude - consente di intercettare, e laddove necessario anche sanzionare, i mezzi non autorizzati a transitare nella città di Albisola Superiore che provengono dai Comuni limitrofi ma soprattutto di reindirizzare subito in autostrada gli autoarticolati non appena, uscendo dal casello, si affacciano nel nostro territorio; in questo caso andando ad intervenire efficacemente sulla mitigazione del traffico e del pericolo".

Il divieto stabilito dall'ordinanza del sindaco Garbarini riguarda autotreni, autosnodati ed autoarticolati, di massa complessiva massima autorizzata superiore alle 7,5 tonnellate, i quali non potranno transitare in Corso Mazzini nel tratto compreso tra l’uscita del casello autostradale A10 e l’intersezione con Corso Ferrari, l'Aurelia nel tratto compreso tra la rotatoria situata all’intersezione tra via Morando e corso Poggi fino al ponte sul torrente Sansobbia al confine con il comune di Albissola Marina; via Turati, con l’esclusione della rotatoria di largo Gavotti la cui percorrenza è necessaria per il reindirizzo dei mezzi eventualmente usciti dall’autostrada.