Speciale Rigassificatore |

Rigassificatore, Piana: "I partiti di opposizione fanno mera propaganda"

Il presidente ad interim della Regione: "Doveroso dar voce agli amministratori del territorio, il presidente Toti non lo ha mai negato per questo ed altri progetti"

Continua il dibattito politico sul rigassificatore sul quale interviene il presidente ad interim Alessandro Piana replicando alla minoranza. "È sempre doveroso - dice Piana - da parte dell'Ente regionale, dar voce agli amministratori del territorio su un tema così delicato come quello del rigassificatore. Un atto dovuto che il presidente Toti, a sua volta, non ha mai negato in merito a questo e altri progetti". "Non mi stupisce tuttavia - conclude - constatare ancora una volta come i partiti di opposizione in Regione e al Governo non perdano occasione per banalizzare su temi di grande attualità, allo scopo di fare mera propaganda. D'altronde non mi aspetto un atteggiamento diverso da chi, anziché avviare un dialogo costruttivo con i territori, si barrica dietro affermazioni sensazionalistiche senza evidentemente conoscere il tema in oggetto".

Redazione

Vuoi rimanere informato sul Rigassificatore della provincia di Savona?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 0954317

- inviare un messaggio con il testo RIGASSIFICATORE

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

SavonaNews.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP RIGASSIFICATORE sempre al numero 0039 348 0954317.