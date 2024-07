Savona, i comitati contro il rigassificatore in piazza Sisto "Soddisfatti del cambio di strategia della Regione, ora uniti fermiamo il progetto"

I rappresentanti delle associazioni contro il rigassificatore si sono riunite stamattina in piazza Sisto IV a Savona dopo che la Regione Liguria ha cambiato posizione sul progetto, schierandosi con il territorio savonese e sostenendo quindi la battaglia contro lo spostamento della nave gasiera.

I vari rappresentanti (Franco Zunino, Monica Giovannini, Franca Guelfi, Nicola Stella, Sergio Siriani e altri) hanno espresso "soddisfazione per il cambio di posizione dell'amministrazione" attualmente guidata da Alessandro Piana, che "rappresenta una vera e propria sfiducia indiretta al Governatore, dato che in questo modo la maggioranza di centrodestra per la prima volta ha voltato le spalle a Giovanni Toti, in particolare nel merito ma anche nel metodo usato per portare avanti il principale progetto sostenuto dal Governatore in questi anni".

Resta però nei comitati "preoccupazione per il futuro, in particolare che a questa presa di posizione non facciano poi seguito atti concreti".

I rappresentanti delle associazioni quindi ribadiscono che "continueranno l'impegno sul territorio come prima o più forte di prima, per continuare a fare pressione sulle istituzioni fino alla definitivo stop al progetto".