Rigassificatore, Calcagno (Italia Viva) : "C'è un modo diverso di fare politica ed è legato al dialogo con i cittadini"

Il presidente di Italia Viva Savona sul cambio di rotta della Regione

"Fiorella Mannoia canterebbe “come si cambia per non…” perdere voti? Chissà". Questo il commento di Italia Viva sul posizionamento della nave gasiera Golar Tundra nella rada di Vado e Savona dopo che alcune forze del centro destra hanno espresso contrarietà all’opera. "Apprendiamo con soddisfazione che l’operato del Sindaco Marco Russo e degli altri sindaci del comprensorio savonese - prosegue Calcagno - ha portato Regione Liguria a cambiare idea sul riposizionamento del Rigassificatore attualmente collocato nel porto di Piombino. Italia Viva Savona fin dalla prima ora si è schierata contro quella che si sarebbe configurata come una 'violenza' politica, senza senso, al nostro territorio". E conclude: "Attendiamo i passi ufficiali e definitivi di questo nuovo corso e nel frattempo continueremo a vigilare e lottare perché nessuno pensi di poter decidere il futuro della nostra terra senza considerare quello che pensa e vuole chi la abita e la amministra. C’è un modo diverso di fare politica, un modo strettamente legato al dialogo con i cittadini, e questa vittoria lo dimostra".

