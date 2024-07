Andora, confermato il direttivo della partecipata AMA: l'avvocato De Nicola ancora presidente

Sarà un consiglio di amministrazione nel segno della continuità quello della società multiservizi del Comune di Andora A.M.A. che gestisce l’approdo turistico, il solarium, la spiaggia libera attrezzata e la Farmacia comunale, parte della segnaletica orizzontale e del verde pubblico.

Il sindaco andorese Mauro Demichelis ha infatti rinnovato, con la sua firma, il cda confermando nel ruolo di presidente l'avvocato Fabrizio De Nicola, che ha assunto poteri di gestione e di rappresentanza; confermati anche nel ruolo di consiglieri Silvia Garassino ed Emanuel Voltolin Visca.

“Nuove sfide attendono questo CdA che, sotto la guida del Presidente Fabrizio De Nicola, ha ben lavorato in questi anni e raggiunto importanti risultati sia nell’ambito dell’implementazione dei servizi ai cittadini, ai turisti e ai diportisti che per la promozione dell’immagine dell’approdo come porto turistico inclusivo e impegnato nella tutela dell’ambiente, ottenendo prestigiose certificazioni, confermando la Bandiera Blu e realizzando opere che lo rendono anche più accessibile - afferma il sindaco Demichelis - Da evidenziare anche il gradimento fra i cittadini della farmacia comunale che ha attivato anche servizi di telemedicina, l’informatizzazione delle prenotazioni della spiaggia libera attrezzata e del solarium del porto, ma anche il sostegno alle manifestazioni legate al mare e di promozione del territorio".

Il primo cittadino aggiunge quindi che la conferma del CdA è "un’espressione di stima verso la qualità degli obiettivi raggiunti", esprimendo convinzione nel fatto che i membri del consiglio "sapranno operare in modo ancor più incisivo anche con i servizi sul territorio, per la cura del verde e per accompagnare la fase di realizzazione delle opere a terra del porto di Andora che potenzieranno l’approdo al fine di renderlo più attrattivo, moderno e capace di valorizzare e ospitare al meglio ogni realtà: dal diportismo alla pesca tradizionale, dalle attività economiche a quelle sportive o legate ai servizi turistici che permettono di godere del nostro splendido mare".

Parole di ringraziamento e conferma dell'impegno da parte del presidente De Nicola: "Mi sento profondamente onorato e grato per il rinnovo della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di AMA - dichiara - Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine al sindaco e all'Amministrazione Comunale per la rinnovata fiducia e per l'opportunità di continuare a fare parte del Consiglio di Amministrazione di questa importante azienda al servizio dei cittadini andoresi in un periodo cruciale per lo sviluppo sostenibile e la tutela ambientale del nostro litorale e mare".

"La missione sarà orientata a realizzare una gestione responsabile e all’avanguardia, mirata a stimolare la transizione verso un'economia ecologicamente sostenibile, sensibilizzando e promuovendo l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Nel prossimo triennio – prosegue De Nicola - continueremo a lavorare per ottenere e mantenere le certificazioni Qualità/Ambiente/Sicurezza. In particolare, desidero sottolineare l'importanza della sinergia tra tutti i membri del nostro team. La nostra coesione e la proficua collaborazione, sviluppatesi nel corso degli anni, sono la base solida su cui continueremo a costruire. Sono convinto che questa preziosa unità e la reciproca conoscenza ci permetteranno di affrontare con successo le sfide future e raggiungere insieme risultati ancora più significativi".

"Tra gli obiettivi prioritari - spiega l'avvocato De Nicola - ci impegneremo con dedizione alla valorizzazione ulteriore del porto turistico, garantendo uno sviluppo armonioso e sostenibile. Intendiamo, inoltre, in sintonia con gli intenti dell’Amministrazione comunale, migliorare e implementare i servizi offerti in banchina e sul territorio, rendendoli sempre più efficienti e rispondenti alle esigenze dei cittadini e dei turisti. Parallelamente, dedicheremo particolare attenzione al potenziamento dei servizi della nostra Farmacia, con l'obiettivo di offrire prestazioni di sempre maggior qualità, tempestive e vicine alle necessità di salute e benessere dei cittadini. Sono fermamente convinto che, lavorando in collaborazione con tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Amministrazione Comunale, il personale dell'azienda e gli stakeholder locali, potremo raggiungere ambiziosi traguardi e contribuire significativamente alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale che ci è stato affidato".

"Miriamo alla continuità nel percorso intrapreso, alla valorizzazione dell'azienda e dei processi di innovazione e monitoraggio dell'impatto ambientale delle attività -dice Silvia Garassino - Sono motivata a continuare a dare il mio contributo e potenziare una sinergia che si è dimostrata efficace”.

Concorde il consigliere Emanuel Voltolin Visca: "Sono onorato della riconferma e, come fatto in questi 5 anni, metterò massimo impegno e disponibilità al servizio dell’Azienda Multiservizi, conscio dell’importanza di potenziare la nostra azione in sintonia con le esigenze espresse da cittadini, diportisti e turisti".