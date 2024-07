"Ligurian Riviera" rinnova il turismo esperienziale per arricchire la vacanza

Mare o entroterra, marcia acquatica o trekking. Ligurian Riviera vara la formula della vacanza autentica per arricchire, anche dal punto di vista umano, chi decide di soggiornare nel Savonese.

E’ il turismo esperienziale da vivere, ogni giorno, in una località diversa della provincia lungo la costa o nell’entroterra. Tutto a portata di clic grazie al portale Visitligurianriviera.it da dove è possibile prenotare le strutture che più ispirano, programmando così il soggiorno del turista nella Ligurian Riviera attraverso le diverse categorie: Benessere in Ligurian Riviera; Gusto e Sapori in Ligurian Riviera e Outdoor in Ligurian Riviera.

Dal portale è possibile prenotare e partecipare ai cosiddetti cooking class dove il turista cucina e prepara le pietanze tradizionali del luogo. Un’attività preceduta dalla ricerca e raccolta in prima persona degli ingredienti, come ad esempio ortaggi, spezie; la degustazione vini e prodotti tipici con visite di cantine e vigneti.

Una degustazione di vini guidata da un esperto sommelier è un’esperienza che non colpisce solo le papille gustative. Un’altra esperienza, sempre legata al mondo dell’enologia, è il coinvolgimento del visitatore in prima persona nella procedura di produzione del vino. Altro aspetto valorizzato da Ligurian Riviera è il turismo naturalistico. Col trekking è possibile passeggiare lungo le vette dell’Alta via dei monti liguri, immersi nella natura, ma anche in bassa quota.

Tutto questo senza tralasciare il cosiddetto trekking urbano, cioè passeggiate nei centri storici o in quartieri alla scoperta di storia e tradizione dei luoghi. Escursioni in bici tra boschi ma anche lungo la costa è un’altra esperienza da vive con la bicicletta la vera protagonista di quest’attività; immancabili poi le escursioni in barca per ammirare bellezze naturalistiche della costa del finalese o i fondali delle isole di Bergeggi e della Gallinara.

In tutti i casi è il mare il protagonista. E a proposito di mare nella Ligurian Riviera si sta sviluppando anche il pescaturismo con la possibilità di trascorrere una o più giornate a bordo di imbarcazioni insieme ai pescatori mentre lavorano. Tutte le attività, dal benessere all’outdoor all’enogastronomia, sono pensate per emozionare.

"La nostra idea infatti – spiega Barbara Bugini, coordinatrice del Tavolo provinciale di Ligurian Riviera della Camera di Commercio – è quella di sostenere al massimo la forma del turismo esperienziale che si differenzia da quello cosiddetto “di massa”. Il turista non è un semplice spettatore che si sofferma solo a guardare ciò che può trovare a destinazione, ma vogliamo che diventi protagonista, direttamente coinvolto nella realtà del luogo in cui si trova, provando in prima persona esperienze ed emozioni che lo legheranno per sempre a quel ricordo".

Per non perdere esperienze, eventi e appuntamenti è possibile iscriversi anche alla newsletter di Ligurian Riviera che ha come obiettivo quello di informare e ispirare i turisti.

"Un contenitore di idee – sottolinea Barbara Bugini – con moltissimi spunti per interpretare in modo creativo e originale il soggiorno in Riviera tra suggerimenti, itinerari e proposte. L’obiettivo è trasmettere emozioni quando ancora non si è in vacanza e poter vivere la Riviera a 360 gradi durante il soggiorno".