Savona, centro raccolta di via Caravaggio: da oggi nuovo orario di apertura al pubblico

A partire dal oggi, lunedì 15 luglio, l'orario di apertura al pubblico del centro di raccolta di via Caravaggio 9r, a Savona, verrà ampliato come indicato nella tabella riportata in calce, per un totale di 36 ore settimanali.

Le informazioni sugli orari e sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti sono visibili anche sul sito di SEA-S.