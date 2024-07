Vigili del fuoco volontari, consegnati attestati d'onore a Carabinieri, Finanzieri, Vigili del fuoco e Croce Rossa (FOTO)

Una cerimonia voluta fortemente dal Cavaliere Gino Gronchi che tanto ha fatto e sta continuando a fare per lo sviluppo della Federazione Mondiale delle Associazioni Vigili del Fuoco Volontari, con diversi riconoscimenti consegnati ai Vigili del fuoco, ai militari dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, al Sindaco di Stella e alla Croce Rossa.

La consegna degli attestati d'onore si è svolta sabato pomeriggio nel Comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona e ad occuparsi di rendere al massimo gli onori al Presidente della Federazione Mondiale Vigili del Fuoco Volontari Gino Gronchi, il Presidente dell’Associazione Provinciale vigili del fuoco volontari, Daniele Corti insieme al Vice Presidente Provinciale Simone Medda, quest’ultimo, Capo Distaccamento Vigili del Fuoco di Sassello.

Insieme hanno consegnato i riconoscimenti nella caserma, dove a fare gli onori di casa, in rappresentanza del Comando erano presenti, il Capo Turno Provinciale Capo Reparto Andrea Moraglio ed il Capo Reparto Gianmarco Scasso, anch’esso capo distaccamento presso la sede vigili del fuoco di Varazze.

Durante la cerimonia c’è stata anche una donazione da parte del nucleo economico finanziario, i finanzieri hanno donato un compressore comprensivo di molteplici accessori da destinare al Distaccamento vigili del Fuoco di Sassello per le loro attività.

"Per la segreteria delle Federazione Mondiale si ringrazia la scrittrice, redattrice di numerosi articoli e riviste di soccorso e sicurezza dei vigili del fuoco Roberta Vernè, grande spalla del Presidente Gronchi, da tempo al servizio della collettività, si prende cura della diffusione di informazioni tecniche di sicurezza ed eventi inerenti le attività dei vigili del fuoco volontari attraverso social e riviste dedicate" spiegano dai vigili del fuoco volontari.

Elenco Premiati

• Sindaco del Comune di Stella Andrea Castellini

Militari appartenenti al Comando Provinciale carabinieri di Savona

• Tenente Colonnello Carabinieri Cav. Paolo Belgi

• Luogotenente Carabinieri Cav. Enzo Romagnoli (in congedo) • Luogotenente Carabinieri Giovanni Petruzzi (in congedo)

• Brigadiere Capo Q.S. Carabinieri Graziano Piccioloni • Brigadiere Capo Q.S. Carabinieri Giancarlo Porcile

• Appuntato Scelto Q.S. Carabinieri Salvatore Occhipinti

• Appuntato Scelto Carabinieri Luca Germano, Segretario Generale Regione Liguria UNARMA ASC (Associazione Sindacale Carabinieri)

• Brigadiere Carabinieri Vincenzo Grago, Vice Segretario Regionale UNARMA ASC

Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria Guardia di Finanza di Savona

• Tenente Guardia di Finanza Antonio Costanzo

• Luogotenente c.s. Guardia di Finanza Corrado Cagnassi

• Luogotenente c.s. Guardia di Finanza Paolo Colasanti

• Maresciallo Capo Guardia di Finanza Ambrogino Bartoccini

• Maresciallo Capo Guardia di Finanza Ruggiero Saggiomo

• Brigadiere Capo Guardia di Finanza Calogero Scaffidi

• Vice Brigadiere Guardia di Finanza Marco De Ioanni

• Finanziere Scelto Guardia di Finanza Andrea Podda

Croce Rossa Italiana

• Tenente Corpo Militare C.R.I. Cav. Uff.le Dott. Giovanni Caviglia

• Presidente C.R.I. Sassello Maria Paola Deprati

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona

• Vigile del Fuoco Marco Parodi

Distaccamento Vigili del Fuoco Sassello

• Vigile del Fuoco Roberto Bergero

• Vigile del Fuoco Amedeo Scasso

• Vigile del Fuoco Jacopo Aurelio Bolla

• Vigile del Fuoco Lorenzo Biale

• Vigile del Fuoco Daniele Maruca

• Vigile del Fuoco Andrea Galliano

• Vigile del Fuoco Federico Marrè

• Vigile del Fuoco Dott. Federico Parodi

• Vigile del Fuoco Federico Poggianti

• Vigile del Fuoco Luca Bonandin

Associazione Nazionale VV.F.V. Toirano

• Vigile del Fuoco Luca Sofrà (Ass.ne VV.F.V. Toirano)

• Vigile del Fuoco Ivan Saettone (Presidente Ass.ne VV.F.V. Toirano)

Breve storia di Gino Gronchi

Cavaliere di Gran Croce Commendatore, Gino Gronchi Gino Gronchi, emerge in tutto il suo valore negli oltre 350 interventi umanitari di soccorso, di riabilitazione di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni bisognose, dall’area balcanica a quella dell’ex Unione Sovietica, dall’Africa al Medio Oriente, un cittadino del mondo che si è speso accanto ai deboli e ai bisognosi di vari continenti. Un uomo che si è battuto e si batte tutt’oggi per lo sviluppo dei vigili del fuoco volontari. Il sogno di Gino Gronchi è proprio quello di diffondere capillarmente caserme di pompieri volontari in tutta Italia al fine di garantire un servizio aggiuntivo di soccorso immediato alla popolazione.

Il Cavaliere di Gran Croce Gino Gronchi è stato, da diversi anni, a capo dell’Ente Morale Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari che dagli anni ´70 si occupa dello sviluppo e del sostegno del volontariato pompieristico, attualmente Delegato Mondiale per le Nazioni Europee della Federazione Mondiale Vigili del Fuoco Volontari (associazione premiante)

Inesauribile dinamismo in campo umanitario, si somma quindi l’impegno nel corpo dei vigili del fuoco, che vede in Gronchi un professionista esperto che a suo tempo ha partecipato a operazioni delicate, come l’operazione di spegnimento dell’incendio del Duomo di Torino e il recupero della Sacra Sindone, e che oggi continua, con lo stesso entusiasmo di sempre, come per la premiazione avvenuta sabato scorso, 13 luglio, presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Savona.

Questa premiazione che vede la consegna degli attestati d'onore a vigili del fuoco e forze dell'ordine e sindaco di stella, è stata voluta proprio da Gino Gronchi per ringraziare chi si spende per le opere sociali, dedizione al dovere svolto al servizio della collettività e in onore della Patrona Santa Barbara, motivo di ringraziamento al distaccamento vigili del fuoco di Sassello, che il 4 dicembre 2023 in occasione della festa, ha dedicato al Presidente Gronchi uno spettacolo pirotecnico.

Il Commendatore ha fatto pervenire gli attestati all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari - Sezione Provinciale di Savona, in quanto, per sopraggiunti motivi di salute non è potuto essere presente.