Finale, a "Un Libro per l'Estate" martedì 16 luglio sul palco Luca Bizzarri apre un tris di appuntamenti settimanale

Tris di appuntamenti settimanali con la rassegna letteraria finalese dell'Associazione Cento Fiori "Un Libro per l'Estate" da martedì 16 a giovedì 18 luglio, sempre in piazza San Giovanni Battista e sempre alle ore 21:15.

Ad aprire le ospitate di questa settimana sarà il noto comico e attore genovese Luca Bizzarri che, insieme a Cristina Malavenda, presenterà il suo libro "Non hanno un amico", edito da Mondadori.

“Ci autodistruggeremo per merito, non per caso, non per accidente. Ci autodistruggeremo perché un giorno un Salvini di turno penserà: ‘Ma come mai nessuno ha mai schiacciato questo pulsante qui? Ah, non posso schiacciarlo? Non posso?’, e l’umanità verrà disintegrata con un grosso sospiro di sollievo delle civiltà extraterrestri, che vivevano nel terrore che di questo passo la nostra pirlaggine minacciasse l’esistenza dell’intero universo.”

Non hanno un amico quelli che pensano che la chat “Prima comunione” sia il loro personale corner di Hyde Park. Non hanno un amico quelli che si scandalizzano per il doping nello sport e poi si imbottiscono di Cialis. Non hanno un amico quelli che invocano i RIS di Parma per scoprire chi ha sparato alla nutria Ciccio. Insomma, non hanno un amico tutti coloro che pensano di avere la verità in tasca, invece che un pugno di dubbi inframezzato da qualche incertezza. Quindi la gran parte di noi, tutte le volte che siamo così soli da non avere la possibilità di confrontarci con qualcuno a noi vicino per un breve consulto prima di fare o dire una solenne stupidaggine.

Luca Bizzarri, ottimo attor comico di natali genovesi, da alcuni anni osserva e ragiona a voce alta sui protagonisti e sugli accadimenti della società contemporanea. Lo fa attraverso un podcast molto amato e largamente diffuso, applicando la rigorosa legge della satira: rovesciare sempre il punto di vista che va per la maggiore e che spesso collima con quello di noi gente comune. Con tutta l’energia della sua vis satirica, Bizzarri ci porta a ridere di noi stessi, delle nostre debolezze, dei nostri tic, mettendoci davanti a uno specchio che all’inizio pare deformante, ma che invece ci restituisce quell’immagine di noi stessi che rifiutiamo di vedere.

Il giorno successivo, ossia mercoledì 17, l'iraniana Nasim Eshqui parlerà del suo romanzo "Ero roccia ora sono montagna. La mia battaglia per i diritti delle donne in Iran e nel mondo". Insieme all'ex sindaco finalese, l'avvocato Ugo Frascherelli, parlerà del suo romanzo che è un racconto della sua vita, da bambina ribelle con la passione per le arti marziali e il desiderio di diventare un ragazzo, a giovane donna innamorata della natura e alla costante ricerca della propria identità.

Nasim ricorda gli anni dell'infanzia, le prime arrampicate, i divieti e le ritorsioni subite da parte della polizia morale, ma soprattutto ripercorre le molte nuove vie che ha aperto sulle montagne di Iran, Armenia, Georgia, India ed Europa. Dopo le rivolte del 2022 e la stretta del regime, ha deciso di esporsi in prima persona dando voce, attraverso i suoi social network, a tutte le donne vittime di soprusi. Per farlo ha dovuto sacrificare tutto ciò che aveva costruito nella sua terra, ma la forza di credere in sé stessa e nelle proprie possibilità non l'ha mai abbandonata: denunciando gli orrori e le violenze della repubblica islamica, Nasim ha fatto della propria storia un modello di libertà in Iran e nel mondo.

Giovedì 18 luglio chiuderà questo cerchio di incontri il finalista dello scorso Premio Strega, l'autore di racconti, romanzi, radiodrammi, testi di canzoni e libretti per il teatro musicale nonché docente Dario Voltolini, con la presentazione di "Invernale". Un romanzo che è una storia di introspezione e riflessione, un viaggio attraverso il paesaggio urbano e i pensieri del protagonista.