Genoa, prima sgambata ok: 17-1 al Fassa Calcio mentre si attende Leo Roman per la porta

Buona, anzi buonissima la prima sgambata per il Genoa nel ritiro di Moena in Val di Fassa.

Appena una settimana di allenamenti nelle gambe, per lo più fisici com'è normale e giusto che sia, eppure la squadra di Alberto Gilardino sembra essere la plastica definizione di continuità: non è infatti il 17-1 rifilato ai dilettanti locali del Fassa Calcio a lasciare quella sensazione di soddsifazione nell'ambiente rossoblù, quanto l'oliatura dei meccanismi apparsi ormai consolidati seppur, come detto, il lavoro tattico in questa prima porzione di ritiro in vista della stagione '24/'25 sia stato più marginale rispetto a quello fisico.

Punto fermo il modulo, sia per il primo che per il secondo tempo 3-5-2 con cambi di interpreti, in fase di valutazione l'inserimento dei nuovi come Marcandalli e Zanoli che sicuramente faranno parte della rosa a fine estate, di alcuni giovani rientranti dai prestiti o aggregati dall'ex Primavera (Masini, Calvani, Fini e Papadopoulos) e di chi l'anno scorso ha avuto meno spazio in particolar modo per via degli infortuni.

E' il caso di Matturro, schierato nella ripresa in un giovanissimo terzetto difensivo, o di Messias. Col brasiliano il tecnico di Biella ha riproposto quanto visto in passato anche con Gudmundsson (ieri schierato seconda punta), ossia il ruolo di mezzala “iperoffensiva” a fianco dell'instancabile Frendrup (per lui anche i gradi di capitano) e della regia affidata ancora a Badelj, sostituito poi da Bohinen, anch'egli in cerca di rilancio dopo un campionato con qualche difficoltà, e in atttesa sia di una mezzala che dovrebbe sostituire Strootman oltre che del rientro dalle vacanze post europeo di Malinovskyi.

Un ritorno nei prossimi giorni come per Retegui. Intanto davanti Albert è stato punto fermo inizialmente insieme ad Ankeye (doppietta per l'ex Sheriff), prima di lasciare spazio a Ekuban e Vitinha, protagonisti con rispettivamente una doppietta e un poker. Sul destino dell'islandese intanto Gila, al termine dell'incontro, ha lasciato qualche spiraglio di conferma in rossoblù nonostante le voci di mercato, sopite nell'ultimissimo periodo ma sempre accese sotto la brace come un falò pronto a tornare in vigore.

Mercato centrale in queste ore con un focus sul portiere, dopo la cessione di Josep Martinez all'Inter. Dalla Spagna arrivano conferme su di un accordo raggiunto col 24enne Leo Roman, lo scorso anno in prestito al Real Oviedo: 4,5 milioni subito e 2 di bonus la proposta del Grifone al Mallorca, proprietario del cartellino al quale ora spetta l'ultima parola che potrebbe arrivare a stretto giro di posta. Sempre più defilata, invece, la pista che porterebbe al croato del Paok Kotarski.







LE FORMAZIONI

Genoa 1° tempo (3-5-2): Leali; Vogliacco, Bani, Marcandalli; Sabelli, Masini, Badelj, Messias, Martin; Albert, Ankeye.

Genoa 2° tempo (3-5-2): Sommariva; Calvani, De Winter, Matturro; Fini, Thorsby, Bohinen, Frendrup, Zanoli; Vitinha, Ekuban.

Reti: 1 Masini, Gudmundsson, Messias, Matturro, Thorsby, Papadopoulos; 2 Ankeye, Ekuban, Bohinen; 4 Vitinha