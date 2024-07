Loano, sul lungomare una giornata dedicata alla donazione di sangue con "Tuffati a donare"

E' “Noi bagnini, voi bagnanti insieme per donare” lo slogan dell'edizione 2024 di “Tuffati a donare”, la giornata di promozione e informazione sulla donazione di sangue organizzata dell'Avis Comunale di Loano in collaborazione con l'Associazione Balneari Loanesi.



Sabato 20 luglio dalle 7.30 alle 11 in Orto Maccagli, sulla passeggiata a mare, sarà presente una autoemoteca presso la quale chiunque potrà effettuare una donazione di sangue in totale sicurezza.



Chiunque è invitato a dare il proprio prezioso contributo: i primi a farlo saranno i bagnini loanesi. Prima della donazione è possibile fare una colazione leggera con caffè o the, m sono da evitare latticini e derivati



Per donare occorre prendere appuntamento contattando il numero 340.1200738. La manifestazione gode del patrocinio del comune di Loano.